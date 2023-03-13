Ерославцевъ Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Ерославцевъ Кузьма
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Ерославцевъ Семенъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Ерославцевъ Григорий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Ерославцевъ Алексей
Мать ребёнка: не указана