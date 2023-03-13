Ерославцевъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерославцевъ Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Ерославцевъ Кузьма

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Ерославцевъ Семенъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Ерославцевъ Григорий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Ерославцевъ Алексей

Мать ребёнка: не указана

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