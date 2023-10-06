Ионе (Рыбальская) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионе (Рыбальская) Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1889

Муж: Ионе Адольф Адольфович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.02.1892

Сын: Ионе Антоний Адольфович

Отец ребёнка: Ионе Адольф Адольфович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.07.1893

Сын: Ионе Владимир Адольфович

Отец ребёнка: Ионе Адольф Адольфович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.01.1895

Сын: Ионе Дмитрий Адольфович

Отец ребёнка: Ионе Адольф Адольфович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1896

Сын: Ионе Петр Адольфович

Отец ребёнка: Ионе Адольф Адольфович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.09.1897

Дочь: Ионе Мария Адольфовна

Отец ребёнка: Ионе Адольф Адольфович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.04.1899

Сын: Ионе Григорий Адольфович

Отец ребёнка: Ионе Адольф Адольфович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.06.1900

Дочь: Ионе Ольга Адольфовна

Отец ребёнка: Ионе Адольф Адольфович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.11.1901

Сын: Ионе Филарет Адольфович

Отец ребёнка: Ионе Адольф Адольфович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.10.1902

Дочь: Ионе Елисавета Адольфовна

Отец ребёнка: Ионе Адольф Адольфович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.04.1908

Дочь: Ионе Анастасия Адольфовна

Отец ребёнка: Ионе Адольф Адольфович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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