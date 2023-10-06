Ионе (Рыбальская) Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.10.1889
Рождение ребёнка
22.02.1892
Отец ребёнка: Ионе Адольф Адольфович
Рождение ребёнка
03.07.1893
Отец ребёнка: Ионе Адольф Адольфович
Рождение ребёнка
17.01.1895
Отец ребёнка: Ионе Адольф Адольфович
Рождение ребёнка
16.06.1896
Сын: Ионе Петр Адольфович
Отец ребёнка: Ионе Адольф Адольфович
Рождение ребёнка
19.09.1897
Дочь: Ионе Мария Адольфовна
Отец ребёнка: Ионе Адольф Адольфович
Рождение ребёнка
05.04.1899
Отец ребёнка: Ионе Адольф Адольфович
Рождение ребёнка
27.06.1900
Дочь: Ионе Ольга Адольфовна
Отец ребёнка: Ионе Адольф Адольфович
Рождение ребёнка
01.11.1901
Отец ребёнка: Ионе Адольф Адольфович
Рождение ребёнка
20.10.1902
Дочь: Ионе Елисавета Адольфовна
Отец ребёнка: Ионе Адольф Адольфович
Рождение ребёнка
09.04.1908
Дочь: Ионе Анастасия Адольфовна
Отец ребёнка: Ионе Адольф Адольфович
Смерть
Неизвестно