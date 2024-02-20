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Пашева (Шерварли) Пелагея Николаевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Шерварли Николай Федорович

Мать: Шерварли Анастасия Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
08.11.1870

Муж: Пашев Тимофей Ильич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1870г.,лист-223,зап.-13
Смерть
Неизвестно
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