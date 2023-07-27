(Митьковских) Устинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Митьковских) Устинья Иванова

(Митьковских) Устинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Митьковских Иван

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close