Киреев Владимир Никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1936
Дата смерти20.05.2005
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1936
Отец: Никандр Никанор Киреев/
Рождение ребёнка
24.01.1967
Сын: Киреев Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Киреева Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киреева Мария Фёдоровна
Смерть
20.05.2005
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область