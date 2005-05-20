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Киреев Владимир Никандрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1936

Дата смерти

20.05.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1936

Отец: Никандр Никанор Киреев/

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1967

Сын: Киреев Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Киреева Мария Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреева Мария Фёдоровна

Смерть
20.05.2005
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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