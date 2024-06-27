Рыжиков Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1984
Дочь: Юматова (Рыжикова) Дарья Павловна
Мать ребёнка: Рыжикова (Самигуллина) Каусария Хузиахметовна
Рождение ребёнка
18.09.1986
Мать ребёнка: Рыжикова (Самигуллина) Каусария Хузиахметовна