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Рыжиков Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжикова (Самигуллина) Каусария Хузиахметовна

Рождение ребёнка
30.05.1984

Дочь: Юматова (Рыжикова) Дарья Павловна

Мать ребёнка: Рыжикова (Самигуллина) Каусария Хузиахметовна

Рождение ребёнка
18.09.1986

Сын: Рыжиков Иван Павлович

Мать ребёнка: Рыжикова (Самигуллина) Каусария Хузиахметовна

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