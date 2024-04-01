Наумова Надежда Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Надежда Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1848

Сын: Наумов Иван Елисеев

Отец ребёнка: Наумов Елисей Архипов

Рождение ребёнка
10.11.1851

Дочь: Гордеева Матрона Елисеева

Отец ребёнка: Наумов Елисей Архипов

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Волкова Анастасия Елисеева

Отец ребёнка: Наумов Елисей Архипов

Рождение ребёнка
13.07.1860

Дочь: Марина Елисеева

Отец ребёнка: Наумов Елисей Архипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Елисей Архипов

Смерть
Неизвестно
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