Наумова Надежда Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.1848
Сын: Наумов Иван Елисеев
Отец ребёнка: Наумов Елисей Архипов
Рождение ребёнка
10.11.1851
Дочь: Гордеева Матрона Елисеева
Отец ребёнка: Наумов Елисей Архипов
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Волкова Анастасия Елисеева
Отец ребёнка: Наумов Елисей Архипов
Рождение ребёнка
13.07.1860
Дочь: Марина Елисеева
Отец ребёнка: Наумов Елисей Архипов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно