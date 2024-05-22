Устина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1801
Муж: не указан
1801 О бракосочетавшихся Гремячка 5 20 2 Федор Петров нет 18 нет нет 1783 Гремячка Устиния Васильева 17 1784 Гремячка Льва Тимофеева Арестова крестьяне
Бракосочетание
До 1816
Рождение ребёнка
1816
Сын: Максим Федорович
Отец ребёнка: Шамаев Федор Петрович
1816 О родившихся Гремячка 5 34 25 Максим Федор Петров
Упоминание
1816
1816 ф.5 о.34 д.24 ИР вдовы поручицы Натальи Гавриловой Аристовой крестьяне 10 Петр Васильев вдов 66 Федор 33 жена его Устинья Васильева 30 у них дети Параскева 9 Илья 4 Мина 3 у Федора брат Як... Показать все
Смерть
Неизвестно