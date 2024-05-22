Устина Васильевна 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Устина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1801

Муж: не указан

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1801 О бракосочетавшихся Гремячка 5 20 2 Федор Петров нет 18 нет нет 1783 Гремячка Устиния Васильева 17 1784 Гремячка Льва Тимофеева Арестова крестьяне
Бракосочетание
До 1816

Муж: Шамаев Федор Петрович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Максим Федорович

Отец ребёнка: Шамаев Федор Петрович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1816 О родившихся Гремячка 5 34 25 Максим Федор Петров
Упоминание
1816
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1816 ф.5 о.34 д.24 ИР вдовы поручицы Натальи Гавриловой Аристовой крестьяне 10 Петр Васильев вдов 66 Федор 33 жена его Устинья Васильева 30 у них дети Параскева 9 Илья 4 Мина 3 у Федора брат Як... Показать все
Смерть
Неизвестно

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