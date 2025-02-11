Коновалова Мария Федоровна Вавилина
женский, родилась 1883, Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умерла Неизвестно
ОтецВавилин Федор ИвановичНеизвестно г.р.
МатьВавилина Евдокия СпиридоновнаНеизвестно г.р.
Супруги
Коновалов Гавриил Михайлович1880 г.р.
Дети
Коновалов Петр Гаврилович15.08.1907 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
05.11.1904
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1907
Сын: Коновалов Петр Гаврилович
Отец ребёнка: Коновалов Гавриил Михайлович
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно