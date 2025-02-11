Коновалова Мария Федоровна Вавилина 1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Коновалова Мария Федоровна Вавилина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1883, Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умерла Неизвестно

Отец
Вавилин Федор ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Вавилина Евдокия СпиридоновнаНеизвестно г.р.
Супруги
Коновалов Гавриил Михайлович1880 г.р.
Дети
Коновалов Петр Гаврилович15.08.1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Вавилин Федор Иванович

Мать: Вавилина Евдокия Спиридоновна

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
05.11.1904

Муж: Коновалов Гавриил Михайлович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.08.1907

Сын: Коновалов Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Коновалов Гавриил Михайлович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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