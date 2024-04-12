Воинкова (Боталова) Мавра Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Боталова) Мавра Васильева

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Место рождения

Боталово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Боталов Василий

Мать: не указана

Боталово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
27.05.1826

Муж: Воинков Лука Евдокимов

Рождение ребёнка
29.08.1828

Сын: Воинков Александр Лукин

Отец ребёнка: Воинков Лука Евдокимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.09.1829

Дочь: Лошкарева Евфросиния Лукина

Отец ребёнка: Воинков Лука Евдокимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Воинков Яков Лукин

Отец ребёнка: Воинков Лука Евдокимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1831

Сын: Воинков Захарий Лукин

Отец ребёнка: Воинков Лука Евдокимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1832

Дочь: Марина Лукина

Отец ребёнка: Воинков Лука Евдокимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.12.1833

Дочь: Анна Лукина

Отец ребёнка: Воинков Лука Евдокимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.02.1835

Дочь: Евдокия Лукина

Отец ребёнка: Воинков Лука Евдокимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.06.1836

Дочь: Феодосия Лукина

Отец ребёнка: Воинков Лука Евдокимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.09.1838

Сын: Воинков Григорий Лукин

Отец ребёнка: Воинков Лука Евдокимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.02.1840

Дочь: Агафия Лукина

Отец ребёнка: Воинков Лука Евдокимов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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