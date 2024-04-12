Воинкова (Боталова) Мавра Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Боталов Василий
Бракосочетание
27.05.1826
Рождение ребёнка
29.08.1828
Отец ребёнка: Воинков Лука Евдокимов
Рождение ребёнка
27.09.1829
Дочь: Лошкарева Евфросиния Лукина
Отец ребёнка: Воинков Лука Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Воинков Яков Лукин
Отец ребёнка: Воинков Лука Евдокимов
Рождение ребёнка
24.03.1831
Отец ребёнка: Воинков Лука Евдокимов
Рождение ребёнка
18.07.1832
Дочь: Марина Лукина
Отец ребёнка: Воинков Лука Евдокимов
Рождение ребёнка
16.12.1833
Дочь: Анна Лукина
Отец ребёнка: Воинков Лука Евдокимов
Рождение ребёнка
27.02.1835
Дочь: Евдокия Лукина
Отец ребёнка: Воинков Лука Евдокимов
Рождение ребёнка
04.06.1836
Дочь: Феодосия Лукина
Отец ребёнка: Воинков Лука Евдокимов
Рождение ребёнка
29.09.1838
Отец ребёнка: Воинков Лука Евдокимов
Рождение ребёнка
03.02.1840
Дочь: Агафия Лукина
Отец ребёнка: Воинков Лука Евдокимов
Смерть
Неизвестно