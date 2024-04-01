Агаркова (Глазунова) Матрона Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агаркова (Глазунова) Матрона Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глазунов Прокопий Казак Р.Чистого Леонтьев

Мать: Глазунова Пелагея Кирилова

Бракосочетание
05.11.1787

Муж: Агарков Игнатий Казак Р.Ганькина Яковлев

Чистое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Агарков Федор Игнатьев

Отец ребёнка: Агарков Игнатий Казак Р.Ганькина Яковлев

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Евдокия Игнатьева

Отец ребёнка: Агарков Игнатий Казак Р.Ганькина Яковлев

Рождение ребёнка
1800

Сын: Агарков Михаил Игнатьев

Отец ребёнка: Агарков Игнатий Казак Р.Ганькина Яковлев

Смерть
Неизвестно
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