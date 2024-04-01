Агаркова (Глазунова) Матрона Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1787
Чистое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Агарков Игнатий Казак Р.Ганькина Яковлев
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Евдокия Игнатьева
Отец ребёнка: Агарков Игнатий Казак Р.Ганькина Яковлев
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Агарков Игнатий Казак Р.Ганькина Яковлев
Смерть
Неизвестно