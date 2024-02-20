Салма (Арихбаева) Екатерина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салма (Арихбаева) Екатерина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

15.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Арихбаев Кирилл Михайлович

Мать: Арихбаева Мария Фотьевна

Бракосочетание
30.01.1872

Муж: Салма Иван Михайлович

Мариуполь
Рождение ребёнка
20.08.1873

Дочь: Ильяшева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Салма Иван Михайлович

Рождение ребёнка
27.11.1874

Сын: Салма Яков Иванович

Отец ребёнка: Салма Иван Михайлович

Смерть
15.02.1920
г.Мариуполь
Похороны
Неизвестно
Мариупольское городское кладбище
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