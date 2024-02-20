Салма (Арихбаева) Екатерина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти15.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
30.01.1872
Мариуполь
Рождение ребёнка
20.08.1873
Дочь: Ильяшева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Салма Иван Михайлович
Рождение ребёнка
27.11.1874
Сын: Салма Яков Иванович
Отец ребёнка: Салма Иван Михайлович
Смерть
15.02.1920
г.Мариуполь
Похороны
Неизвестно
Мариупольское городское кладбище