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Визгалин Козьма Карпов

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

12.12.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Визгалин Карп Иванов

Мать: Визгалина Прасковья Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Визгалина Ульяна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Визгалин Матвей Кузьмин

Мать ребёнка: Визгалина Ульяна Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Визгалин (Кондрашин) Александр Кузьмин

Мать ребёнка: Визгалина Ульяна Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Визгалин Егор Кузьмин

Мать ребёнка: Визгалина Ульяна Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Визгалин Иван Кузьмин

Мать ребёнка: Визгалина Ульяна Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Блинова (Визгалина) Дарья Кузьмина

Мать ребёнка: Визгалина Ульяна Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.12.1898
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от дряхлости

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