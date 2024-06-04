Визгалин Козьма Карпов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти12.12.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Визгалин Карп Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Визгалина Ульяна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Визгалина Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Визгалин (Кондрашин) Александр Кузьмин
Мать ребёнка: Визгалина Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
После 1850
Мать ребёнка: Визгалина Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Визгалина Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Блинова (Визгалина) Дарья Кузьмина
Мать ребёнка: Визгалина Ульяна Иванова
Смерть
12.12.1898
Причина смерти: от дряхлости