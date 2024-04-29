Isenbeck Ludwig Friedrich
Место рожденияSt. Arnual, Saarbrücken, Saar
Дата рождения10.07.1771
Дата смерти21.09.1858
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1771
St. Arnual, Saarbrücken, Saar
Работа или профессия
1847
Российская Империя
Купец
Работа или профессия
1847
Российская Империя
Купец
Работа или профессия
1847
Российская Империя
Купец
Работа или профессия
1847
Российская Империя
Купец
Работа или профессия
1847
Российская Империя
Купец
Работа или профессия
1847
Российская Империя
Купец
Смерть
21.09.1858
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище, г. Санкт-Петербург