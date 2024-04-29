Isenbeck Ludwig Friedrich 10.07.1771 — найти родственников по фамилии на Familio
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Isenbeck Ludwig Friedrich

Место рождения

St. Arnual, Saarbrücken, Saar

Дата рождения

10.07.1771

Дата смерти

21.09.1858

Пол

Мужской

Отец

1727 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1771

Отец: Isenbeck Christian Ludwig

Мать: Isenbeck (Schneider) Susanne Katharine

St. Arnual, Saarbrücken, Saar
Работа или профессия
1847
Российская Империя
Купец
Работа или профессия
1847
Российская Империя
Купец
Работа или профессия
1847
Российская Империя
Купец
Работа или профессия
1847
Российская Империя
Купец
Работа или профессия
1847
Российская Империя
Купец
Работа или профессия
1847
Российская Империя
Купец
Смерть
21.09.1858
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище, г. Санкт-Петербург

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