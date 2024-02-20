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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1932
Дата смерти
1932
Пол
Женский
Отец
Тохтамыш Петр Викторович
1891 г.р.
Мать
Тохтамыш (Делиева) София Авраамовна
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Тохтамыш Петр Викторович
Мать:
Тохтамыш София Авраамовна
Смерть
1932
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