Шетевых 1, Шохтина 2 Ирина Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.01.1773
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Лыжина Афимья Иванова
Отец ребёнка: Шохтин Иван Крест. Красноярской Слободы Екимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Иванова
Отец ребёнка: Шохтин Иван Крест. Красноярской Слободы Екимов
Смерть
Неизвестно