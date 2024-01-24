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Дмитриев Виталий Иванович
Дмитриев Виталий Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.02.1979
Пол
Мужской
Отец
Дмитриев Иван Павлович
Мать
Тиханова Елена Владимировна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1979
Отец:
Дмитриев Иван Павлович
Мать:
Тиханова Елена Владимировна
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