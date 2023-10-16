Буланкина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланкина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1928

Сын: Буланкин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Буланкин Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
04.08.1929

Дочь: Буланкина Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Буланкин Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
18.07.1932

Дочь: Буланкина Нина Андреевна

Отец ребёнка: Буланкин Андрей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буланкин Андрей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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