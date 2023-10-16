Буланкина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1928
Отец ребёнка: Буланкин Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
04.08.1929
Дочь: Буланкина Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Буланкин Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
18.07.1932
Дочь: Буланкина Нина Андреевна
Отец ребёнка: Буланкин Андрей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно