Козырев Ермолай Макаров 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козырев Ермолай Макаров

Место рождения

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Козырев Макарий Васильев

Мать: Василиса (Анна?) Борисова

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Терентьева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Козырева) Аграфена Ермолаева

Мать ребёнка: Марфа Терентьева

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.12.1778

Дочь: (Козырева) Прасковья Ермолаева

Мать ребёнка: Марфа Терентьева

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.06.1782

Сын: Козырев Павел Ермолаев

Мать ребёнка: Марфа Терентьева

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1787
Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область

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