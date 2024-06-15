Козырев Ермолай Макаров
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Терентьева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Козырева) Аграфена Ермолаева
Мать ребёнка: Марфа Терентьева
Рождение ребёнка
24.12.1778
Дочь: (Козырева) Прасковья Ермолаева
Мать ребёнка: Марфа Терентьева
Рождение ребёнка
20.06.1782
Мать ребёнка: Марфа Терентьева
Смерть
1787
Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область