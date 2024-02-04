Коровина (Головкова) Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рождения24.07.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
1989-1994 переводчик технической литературы (с английского и немецкого языков), с 1994 учитель английского языка высшей квалификационной категории
Образование
Неизвестно
высшее педагогическое, Барнаульский Государственный Педагогический Институт, учитель английского и немецкого языков, 1989
Бракосочетание
1988
Рождение ребёнка
14.06.1992
Дочь: (Коровина) Яна Евгеньевна
Отец ребёнка: Коровин Евгений Анатольевич
Работа или профессия
С 1995
репетитор английского языка.