Коровина (Головкова) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина (Головкова) Людмила Николаевна

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

24.07.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1967 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
1989-1994 переводчик технической литературы (с английского и немецкого языков), с 1994 учитель английского языка высшей квалификационной категории
Образование
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
высшее педагогическое, Барнаульский Государственный Педагогический Институт, учитель английского и немецкого языков, 1989
Бракосочетание
1988

Муж: Коровин Евгений Анатольевич

Рождение ребёнка
14.06.1992

Дочь: (Коровина) Яна Евгеньевна

Отец ребёнка: Коровин Евгений Анатольевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Работа или профессия
С 1995
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
репетитор английского языка.

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