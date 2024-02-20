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Потримай Мелания Антоновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Потримай Антон

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
31.10.1920

Дочь: Клавдия Матвеевна

Отец ребёнка: Потримай Матвей Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потримай Матвей Петрович

Смерть
Неизвестно
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