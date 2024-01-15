Волкова (Разова) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Эльвира Геннадьевна
Отец ребёнка: Волков Генанадий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1974
Дочь: Рябова (Волкова) Алла Геннадьевна
Отец ребёнка: Волков Генанадий Павлович
Рождение ребёнка
11.08.1977
Отец ребёнка: Волков Генанадий Павлович
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область