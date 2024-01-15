Волкова (Разова) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Разова) Нина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1946

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Эльвира Геннадьевна

Отец ребёнка: Волков Генанадий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Генанадий Павлович

Рождение ребёнка
21.08.1974

Дочь: Рябова (Волкова) Алла Геннадьевна

Отец ребёнка: Волков Генанадий Павлович

Рождение ребёнка
11.08.1977

Сын: Волков Павел Геннадьевич

Отец ребёнка: Волков Генанадий Павлович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

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