Лавренко Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лавренко Петр Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавренко Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лавренко Антонина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лавренко Нина
Смерть
Неизвестно