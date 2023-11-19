Лавренко Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавренко Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лавренко Петр Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавренко Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лавренко Антонина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавренко Нина

Смерть
Неизвестно

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