Грин-Яценко (Пархоменко) Анисия Протасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грин-Яценко (Пархоменко) Анисия Протасовна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

27.12.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1867

Отец: Пархоменко Протасий Павлович

Мать: Пархоменко Христина Федоровна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
31.01.1888

Муж: Грин-Яценко Аким Нестерович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.02.1889

Дочь: Грин-Яценко Агафия Акимовна

Отец ребёнка: Грин-Яценко Аким Нестерович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.09.1890

Сын: Грин-Яценко Аким Акимович

Отец ребёнка: Грин-Яценко Аким Нестерович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.07.1892

Сын: Грин-Яценко Афанасий Акимович

Отец ребёнка: Грин-Яценко Аким Нестерович

Рождение ребёнка
01.06.1895

Сын: Грин-Яценко Дионисий Акимович

Отец ребёнка: Грин-Яценко Аким Нестерович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.10.1897

Сын: Грин-Яценко Ефимий Акимович

Отец ребёнка: Грин-Яценко Аким Нестерович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.07.1901

Сын: Грин-Яценко Кузьма Акимович

Отец ребёнка: Грин-Яценко Аким Нестерович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.10.1904

Дочь: Грин-Яценко Зиновия Акимовна

Отец ребёнка: Грин-Яценко Аким Нестерович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.06.1910

Сын: Грин-Яценко Иван Акимович

Отец ребёнка: Грин-Яценко Аким Нестерович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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