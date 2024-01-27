Грин-Яценко (Пархоменко) Анисия Протасовна
Место рождения
Дата рождения27.12.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1867
Бракосочетание
31.01.1888
Рождение ребёнка
04.02.1889
Дочь: Грин-Яценко Агафия Акимовна
Отец ребёнка: Грин-Яценко Аким Нестерович
Рождение ребёнка
08.09.1890
Сын: Грин-Яценко Аким Акимович
Отец ребёнка: Грин-Яценко Аким Нестерович
Рождение ребёнка
05.07.1892
Сын: Грин-Яценко Афанасий Акимович
Отец ребёнка: Грин-Яценко Аким Нестерович
Рождение ребёнка
01.06.1895
Сын: Грин-Яценко Дионисий Акимович
Отец ребёнка: Грин-Яценко Аким Нестерович
Рождение ребёнка
15.10.1897
Сын: Грин-Яценко Ефимий Акимович
Отец ребёнка: Грин-Яценко Аким Нестерович
Рождение ребёнка
01.07.1901
Сын: Грин-Яценко Кузьма Акимович
Отец ребёнка: Грин-Яценко Аким Нестерович
Рождение ребёнка
09.10.1904
Дочь: Грин-Яценко Зиновия Акимовна
Отец ребёнка: Грин-Яценко Аким Нестерович
Рождение ребёнка
20.06.1910
Сын: Грин-Яценко Иван Акимович
Отец ребёнка: Грин-Яценко Аким Нестерович
Смерть
Неизвестно