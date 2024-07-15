Подглазов Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подглазов Иван Степанович
Мать: Подглазова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подглазова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подглазова Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подглазова Ольга Геннадьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно