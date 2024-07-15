Подглазов Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подглазов Геннадий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подглазов Иван Степанович

Мать: Подглазова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подглазова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подглазова Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подглазова Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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