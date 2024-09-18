Володина Евфросинья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володин Иннокентий Косьминович
Отец ребёнка: Володин Косьма Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Володин Косьма Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1902
Дочь: (Володина) Ирина Косьминовна
Отец ребёнка: Володин Косьма Семёнович
Рождение ребёнка
30.10.1904
Сын: Володин Алексей Косьминович
Отец ребёнка: Володин Косьма Семёнович
Рождение ребёнка
19.06.1908
Дочь: (Володина) Евдокия Косьминовна
Отец ребёнка: Володин Косьма Семёнович
Рождение ребёнка
20.11.1914
Сын: Володин Михаил Косьминович
Отец ребёнка: Володин Косьма Семёнович
Смерть
Неизвестно