Володина Евфросинья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина Евфросинья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Иннокентий Косьминович

Отец ребёнка: Володин Косьма Семёнович

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Володин Косьма Семёнович

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Косьма Семёнович

Рождение ребёнка
24.04.1902

Дочь: (Володина) Ирина Косьминовна

Отец ребёнка: Володин Косьма Семёнович

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.10.1904

Сын: Володин Алексей Косьминович

Отец ребёнка: Володин Косьма Семёнович

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.06.1908

Дочь: (Володина) Евдокия Косьминовна

Отец ребёнка: Володин Косьма Семёнович

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.11.1914

Сын: Володин Михаил Косьминович

Отец ребёнка: Володин Косьма Семёнович

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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