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(Кирицева) Варвара Несторовна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Кирицев Нестор Христофорович

Мать: Кирицева София Константиновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 106
Смерть
Неизвестно
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