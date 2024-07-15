Серогодский Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Серогодский Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1926
Сын: Серогодский Алексей Петрович
Мать ребёнка: Серогодская Салманида Соломония
Рождение ребёнка
05.01.1932
Дочь: Серогодская Валентина Петровна
Мать ребёнка: Серогодская Салманида Соломония
Смерть
Неизвестно