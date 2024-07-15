Серогодский Петр Александрович Около 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Серогодский Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Серогодский Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1926

Сын: Серогодский Алексей Петрович

Мать ребёнка: Серогодская Салманида Соломония

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1932

Дочь: Серогодская Валентина Петровна

Мать ребёнка: Серогодская Салманида Соломония

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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