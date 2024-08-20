Оловянишников (Михайлова) Аглая Сергеевна
Место рожденияЕмишево, Yaroslavl\', gorod Yaroslavl\', Yaroslavskaya oblast\', Russia
Дата рождения07.12.1881
Дата смерти19.10.1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1903
Сын: Olovyanishnikov Иван
Отец ребёнка: Оловянишников, Мл. Порфирий Иванович
Смерть
19.10.1925