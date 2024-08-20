Оловянишников (Михайлова) Аглая Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оловянишников (Михайлова) Аглая Сергеевна

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Место рождения

Емишево, Yaroslavl\', gorod Yaroslavl\', Yaroslavskaya oblast\', Russia

Дата рождения

07.12.1881

Дата смерти

19.10.1925

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оловянишников, Мл. Порфирий Иванович

Рождение ребёнка
26.07.1903

Сын: Olovyanishnikov Иван

Отец ребёнка: Оловянишников, Мл. Порфирий Иванович

Смерть
19.10.1925

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