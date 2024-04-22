Жгун (Киселёва) Фёкла Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Бракосочетание
28.10.1890 ст.
Муж: Жгун Влас Иванович
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.01.1892 ст.
Дочь: Жгун Анастасия Власовна
Отец ребёнка: Жгун Влас Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1897 ст.
Сын: Жгун Иван Власович
Отец ребёнка: Жгун Влас Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1899 ст.
Сын: Жгун Андрей Власович
Отец ребёнка: Жгун Влас Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1902 ст.
Сын: Жгун Иван Власович
Отец ребёнка: Жгун Влас Иванович
Смерть
Неизвестно