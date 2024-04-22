Жгун (Киселёва) Фёкла Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгун (Киселёва) Фёкла Кузьминична

Место рождения

Хижа, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Хижа, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
28.10.1890 ст.

Муж: Жгун Влас Иванович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.01.1892 ст.

Дочь: Жгун Анастасия Власовна

Отец ребёнка: Жгун Влас Иванович

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1897 ст.

Сын: Жгун Иван Власович

Отец ребёнка: Жгун Влас Иванович

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1899 ст.

Сын: Жгун Андрей Власович

Отец ребёнка: Жгун Влас Иванович

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1902 ст.

Сын: Жгун Иван Власович

Отец ребёнка: Жгун Влас Иванович

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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