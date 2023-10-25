Платонова Анатолия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Платонов Георгий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Платонов Георгий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Платонов Георгий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно