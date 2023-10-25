Платонова Анатолия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова Анатолия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Платонов Георгий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Платонов Георгий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Платонов Георгий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Георгий Владимирович

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