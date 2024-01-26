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Глунин Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Глунин Иван Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глунин Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Глунина Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глунина Светлана

Работа или профессия
Неизвестно
Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ
Смерть
2004

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