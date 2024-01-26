Глунин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2004
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Глунин Иван Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глунин Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Глунина Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глунина Светлана
Работа или профессия
Неизвестно
Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ
Смерть
2004