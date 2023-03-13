Наталья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1742
Сын: Степанъ
Отец ребёнка: Иванъ Матвеевъ
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1744
Сын: Николай Ивановъ
Отец ребёнка: Иванъ Матвеевъ
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иванъ Матвеевъ
Асанова Липовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванъ Матвеевъ