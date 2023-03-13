Наталья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Степанъ

Отец ребёнка: Иванъ Матвеевъ

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1744

Сын: Николай Ивановъ

Отец ребёнка: Иванъ Матвеевъ

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иванъ Матвеевъ

Асанова Липовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванъ Матвеевъ

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