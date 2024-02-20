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(Золото) Мария Антоновна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

29.11.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1905

Отец: Золото Антоний Ефимович

Мать: Золото Екатерина Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-112,зап.-77,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-113
Крещение
30.11.1905
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-112,зап-77,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-113 | Восприемники: Псаломщика сего приходо Георгия Филиппова сын - Мануил и его дочь Анастасия
Смерть
Неизвестно
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