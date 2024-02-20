(Золото) Мария Антоновна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения29.11.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1905
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-112,зап.-77,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-113
Крещение
30.11.1905
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-112,зап-77,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-113 | Восприемники: Псаломщика сего приходо Георгия Филиппова сын - Мануил и его дочь Анастасия
Смерть
Неизвестно