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Бабина Варвара Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабинъ Кириллъ

Рождение ребёнка
1771

Сын: Бабинъ Ларионъ

Отец ребёнка: Бабинъ Кириллъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Бабинъ Фома

Отец ребёнка: Бабинъ Кириллъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Бабинъ Антонъ

Отец ребёнка: Бабинъ Кириллъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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