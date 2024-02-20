(Бойченко) Екатерина Николаевна
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Дата рожденияОколо 1934
Дата смертиОколо 2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
Около 1970
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Смерть
Около 2008
Россия Краснодарский кр.Примоско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Кпаснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская