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(Бойченко) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный

Дата рождения

Около 1934

Дата смерти

Около 2008

Пол

Женский

Отец

Около 1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934

Отец: Бойченко Николай Михайлович

Мать: Бойченко Елена Михайловна

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Смерть
Около 2008
Россия Краснодарский кр.Примоско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Кпаснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
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