Филичкина Авдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филичкина Авдотья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Филичкинъ Алексей

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Филичкинъ Игнатий

Отец ребёнка: Филичкинъ Алексей

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Филичкинъ Алексей

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Филичкинъ Алексей

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Филичкинъ Алексей

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филичкинъ Алексей

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