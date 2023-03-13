Филичкина Авдотья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Филичкинъ Алексей
Рождение ребёнка
1784
Сын: Филичкинъ Игнатий
Отец ребёнка: Филичкинъ Алексей
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Филичкинъ Алексей
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Филичкинъ Алексей
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Филичкинъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филичкинъ Алексей