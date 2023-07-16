(Калиновская) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калиновская) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калиновский Сергей Борисович

Отец ребёнка: Семенюк Борис Степанович

Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Калиновская) Светлана Борисовна

Отец ребёнка: Семенюк Борис Степанович

Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Калиновская) Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Семенюк Борис Степанович

Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенюк Борис Степанович

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