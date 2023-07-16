(Калиновская) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калиновский Сергей Борисович
Отец ребёнка: Семенюк Борис Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калиновская) Светлана Борисовна
Отец ребёнка: Семенюк Борис Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калиновская) Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Семенюк Борис Степанович
Бракосочетание
Неизвестно