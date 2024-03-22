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Порошин Василий Павлович

Место рождения

Малютинская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Порошин Павел Елисеевич

Мать: не указана

Малютинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Сын: Порошин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Порошина Ивановна

Малютинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Порошин Миней Васильевич

Мать ребёнка: Порошина Ивановна

Малютинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Порошина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Малютинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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