Порошин Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Порошин Павел Елисеевич
Рождение ребёнка
1756
Сын: Порошин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Порошина Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Порошина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Порошина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763