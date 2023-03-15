Романова Анастасия Ал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Романова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Романов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Романов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Романов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: (Романова) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Романов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1947
Сын: Романов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Романов Михаил Сергеевич
Смерть
Неизвестно