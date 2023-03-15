Романова Анастасия Ал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Анастасия Ал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Романова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Романов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Романов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Романов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Романова) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Романов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Романов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Романов Михаил Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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