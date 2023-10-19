Prince Dolgorukov Vasili Vasilevich
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1750
Дата смерти13.03.1812
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1786
Рождение ребёнка
05.02.1787
Рождение ребёнка
08.10.1789
Рождение ребёнка
21.04.1791
Дочь: Saltykov Ekaterina Vasilevna
Мать ребёнка: Princess Dolgorukov Ekaterina Fiodorovna Feodorovna
Рождение ребёнка
1794
Рождение ребёнка
1798
Работа или профессия
Неизвестно
Lt.-Gen.
Смерть
13.03.1812