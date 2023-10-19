Prince Dolgorukov Vasili Vasilevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Prince Dolgorukov Vasili Vasilevich

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1750

Дата смерти

13.03.1812

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1786

Жена: Princess Dolgorukov Ekaterina Fiodorovna Feodorovna

Рождение ребёнка
05.02.1787

Сын: Dolgorukov Vassili Vasilivich

Мать ребёнка: Princess Dolgorukov Ekaterina Fiodorovna Feodorovna

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.10.1789

Сын: Prince Dolgorukov Nikolai Vasilevich Васильевич

Мать ребёнка: Princess Dolgorukov Ekaterina Fiodorovna Feodorovna

Рождение ребёнка
21.04.1791

Дочь: Saltykov Ekaterina Vasilevna

Мать ребёнка: Princess Dolgorukov Ekaterina Fiodorovna Feodorovna

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кн. Долгоруков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Princess Dolgorukov Ekaterina Fiodorovna Feodorovna

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Кн. Долгорукова Софья Васильевна

Мать ребёнка: Princess Dolgorukov Ekaterina Fiodorovna Feodorovna

Работа или профессия
Неизвестно
Lt.-Gen.
Смерть
13.03.1812
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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