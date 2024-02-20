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(Золото) Кирикия Кирьяновна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

17.09.1883

Пол

Женский

Отец

Около 1844 г.р.

Мать

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
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Смерть
17.09.1883
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: После родовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1883г.лист-138,зап.-20,ГАДО,Ф - 426-2-4,кадр-139.
Похороны
18.09.1883
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение
Около 1883

Отец: Золото Кирьян Васильевич

Мать: Золото Евдокия Федоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
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