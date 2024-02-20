(Золото) Кирикия Кирьяновна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1883
Дата смерти17.09.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Смерть
17.09.1883
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: После родовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1883г.лист-138,зап.-20,ГАДО,Ф - 426-2-4,кадр-139.
Похороны
18.09.1883
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение
Около 1883
Отец: Золото Кирьян Васильевич
Мать: Золото Евдокия Федоровна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба