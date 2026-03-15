Михеева Надежда Симеоновна 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Михеева Надежда Симеоновна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1822

умерла Неизвестно

Супруги
Михеев Стефан Иоакимович1822 г.р.
Дети
Михеева (Михеева) Наталия Стефановна1844 г.р.
Вершинина (Михеева) Екатерина Стефановна1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Стефан Иоакимович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Михеева (Михеева) Наталия Стефановна

Отец ребёнка: Михеев Стефан Иоакимович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Вершинина (Михеева) Екатерина Стефановна

Отец ребёнка: Михеев Стефан Иоакимович

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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