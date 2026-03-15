Михеева Надежда Симеоновна
женский, родилась 1822
умерла Неизвестно
Супруги
Михеев Стефан Иоакимович1822 г.р.
Дети
Михеева (Михеева) Наталия Стефановна1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Михеева (Михеева) Наталия Стефановна
Отец ребёнка: Михеев Стефан Иоакимович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Вершинина (Михеева) Екатерина Стефановна
Отец ребёнка: Михеев Стефан Иоакимович
Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно