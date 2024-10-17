Евдакия Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Соколова) Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Соколова) Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Соколова) Мария Михайлова
Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Соколов Александр Михайлов
Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Соколова) Мария Михайлова
Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванов
Смерть
Неизвестно