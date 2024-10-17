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Евдакия Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Соколов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Соколова) Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Соколова) Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1800

Сын: Соколов Петр Михайлов

Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1801

Сын: Соколов Николай Михайлов

Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Соколова) Мария Михайлова

Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1804

Сын: Соколов Василий Михайлов

Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1806

Сын: Соколов Платон Михайлов

Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1810

Сын: Соколов Александр Михайлов

Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Соколова) Мария Михайлова

Отец ребёнка: Соколов Михаил Иванов

Смерть
Неизвестно

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