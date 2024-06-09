Швынденкова-Ермолаева Супруга Степана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швынденкова-Ермолаева Супруга Степана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швынденков-Ермолаев Степан Федорович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Швынденков Иван Степанович

Отец ребёнка: Швынденков-Ермолаев Степан Федорович

Ивановка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Сын: Ермолаев-Петров-Швынденков Фирс (Хрисанф) Степанович

Отец ребёнка: Швынденков-Ермолаев Степан Федорович

Ивановка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Беляева (Швынденкова) Фекла Степановна

Отец ребёнка: Швынденков-Ермолаев Степан Федорович

Ивановка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ермолаев-Швынденков Александр Степанович

Отец ребёнка: Швынденков-Ермолаев Степан Федорович

Ивановка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1905

Сын: Ермолаев Сын 12 лет в 1917 Степанович

Отец ребёнка: Швынденков-Ермолаев Степан Федорович

Смерть
После 1918

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