Швынденкова-Ермолаева Супруга Степана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Сын: Швынденков Иван Степанович
Отец ребёнка: Швынденков-Ермолаев Степан Федорович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Ермолаев-Петров-Швынденков Фирс (Хрисанф) Степанович
Отец ребёнка: Швынденков-Ермолаев Степан Федорович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Беляева (Швынденкова) Фекла Степановна
Отец ребёнка: Швынденков-Ермолаев Степан Федорович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ермолаев-Швынденков Александр Степанович
Отец ребёнка: Швынденков-Ермолаев Степан Федорович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ермолаев Сын 12 лет в 1917 Степанович
Отец ребёнка: Швынденков-Ермолаев Степан Федорович
Смерть
После 1918