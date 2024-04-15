Лескова Матрона Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Лесков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Лесков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Аксинья Ивановна
Отец ребёнка: Лесков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лесков Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Поротникова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно