Лескова Матрона Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лескова Матрона Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Лесков Федор Иванович

Отец ребёнка: Лесков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Лесков Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Лесков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Аксинья Ивановна

Отец ребёнка: Лесков Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесков Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Поротникова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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