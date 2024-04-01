Созонова Параскева Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.11.1865
Дочь: Екатерина Трофимова
Отец ребёнка: Созонов Трофим Казак Выс. Рявкинского Иванов
Рождение ребёнка
Около 1867
Отец ребёнка: Созонов Трофим Казак Выс. Рявкинского Иванов
Рождение ребёнка
05.08.1871
Дочь: Гордеева? Евдокия Трофимова
Отец ребёнка: Созонов Трофим Казак Выс. Рявкинского Иванов
Рождение ребёнка
06.02.1876
Дочь: Агафья Трофимова
Отец ребёнка: Созонов Трофим Казак Выс. Рявкинского Иванов
Рождение ребёнка
18.03.1877
Дочь: Дарья Трофимова
Отец ребёнка: Созонов Трофим Казак Выс. Рявкинского Иванов
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Созонов Лев Трофимов
Отец ребёнка: Созонов Трофим Казак Выс. Рявкинского Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно