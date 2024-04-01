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Созонова Параскева Кирилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1865

Дочь: Екатерина Трофимова

Отец ребёнка: Созонов Трофим Казак Выс. Рявкинского Иванов

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Созонов Федор Трофимов

Отец ребёнка: Созонов Трофим Казак Выс. Рявкинского Иванов

Рождение ребёнка
05.08.1871

Дочь: Гордеева? Евдокия Трофимова

Отец ребёнка: Созонов Трофим Казак Выс. Рявкинского Иванов

Рождение ребёнка
06.02.1876

Дочь: Агафья Трофимова

Отец ребёнка: Созонов Трофим Казак Выс. Рявкинского Иванов

Рождение ребёнка
18.03.1877

Дочь: Дарья Трофимова

Отец ребёнка: Созонов Трофим Казак Выс. Рявкинского Иванов

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Созонов Лев Трофимов

Отец ребёнка: Созонов Трофим Казак Выс. Рявкинского Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Созонов Трофим Казак Выс. Рявкинского Иванов

Смерть
Неизвестно
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