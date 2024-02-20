Буртовая (Капинус) Мария Артёмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1909
Дата смерти27.09.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1909
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Буртовой Эмануил (Майон) Агафонович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Буртовой Василий Мануилович
Отец ребёнка: Буртовой Эмануил (Майон) Агафонович
Рождение ребёнка
09.12.1935
Дочь: Тарасова Анна (Галя) Мануиловна
Отец ребёнка: Буртовой Эмануил (Майон) Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.1991
г. Донецк, УССР