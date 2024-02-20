Буртовая (Капинус) Мария Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуртовая (Капинус) Мария Артёмовна

Буртовая (Капинус) Мария Артёмовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1909

Дата смерти

27.09.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1909

Отец: Капинус Артём Романович (Или Николаевич)

Мать: Капинус Ольга Семёновна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Буртовой Ефим Мануилович

Отец ребёнка: Буртовой Эмануил (Майон) Агафонович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Буртовой Василий Мануилович

Отец ребёнка: Буртовой Эмануил (Майон) Агафонович

Рождение ребёнка
09.12.1935

Дочь: Тарасова Анна (Галя) Мануиловна

Отец ребёнка: Буртовой Эмануил (Майон) Агафонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буртовой Эмануил (Майон) Агафонович

Смерть
27.09.1991
г. Донецк, УССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close