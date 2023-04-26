Гинко Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гинко Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Александра Игнатьевна

Отец ребёнка: Гинко Игнатий Львович

Рождение ребёнка
23.09.1889

Сын: Гинко Игнат Игнатьевич

Отец ребёнка: Гинко Игнатий Львович

Могилев
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Гинко Игнатий Львович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Евгения Игнатьевна

Отец ребёнка: Гинко Игнатий Львович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Елизавета Игнатьевна

Отец ребёнка: Гинко Игнатий Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гинко Игнатий Львович

Смерть
Неизвестно
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