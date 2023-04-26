Гинко Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Александра Игнатьевна
Отец ребёнка: Гинко Игнатий Львович
Рождение ребёнка
23.09.1889
Отец ребёнка: Гинко Игнатий Львович
Могилев
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Гинко Игнатий Львович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Евгения Игнатьевна
Отец ребёнка: Гинко Игнатий Львович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Елизавета Игнатьевна
Отец ребёнка: Гинко Игнатий Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно