Харакоз Иван Федорович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд , Ялтанская волость с.Ялта
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1825
Отец: Харакоз Федор Саввич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд , Ялтанская волость с.Ялта
ГАЗО , Ф - 12-2-208, рев.сказки 1835г зап.№ 6
Рождение ребёнка
1845
Сын: Харакоз Христофор Иванович
Мать ребёнка: Харакоз Василиса Николаевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд , Ялтанская волость с.Ялта
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 5
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Харакоз Василиса Николаевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд , Ялтанская волость с.Ялта
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 5
Смерть
Неизвестно