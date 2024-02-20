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Харакоз Иван Федорович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд , Ялтанская волость с.Ялта

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Харакоз Федор Саввич

Мать: Харакоз Ирина Христофоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд , Ялтанская волость с.Ялта
ГАЗО , Ф - 12-2-208, рев.сказки 1835г зап.№ 6
Рождение ребёнка
1845

Сын: Харакоз Христофор Иванович

Мать ребёнка: Харакоз Василиса Николаевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд , Ялтанская волость с.Ялта
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 5
Рождение ребёнка
1848

Сын: Харакоз Николай Иванович

Мать ребёнка: Харакоз Василиса Николаевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд , Ялтанская волость с.Ялта
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 5
Смерть
Неизвестно
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